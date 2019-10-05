«Твиттер» «Тосно» возобновил работу. Клуб был признан банкротом летом 2018 года

Сегодня, 5 октября, после девятимесячного простоя возобновил работу в «Твиттере» аккаунт «Тосно», который был признан банкротом летом 2018 года.
«Сегодня ничего не произошло», — говорится в сообщении, которое было опубликовано в «твиттере» «Тосно» чуть более двух часов назад. До сегодняшнего дня последнюю активность страница клуба в социальной сети проявляла ещё 22 декабря прошлого года.
Напомним, в сезоне-2017/18 «Тосно» занял 15-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги, а также стал обладателем Кубка России, обыграв в финале турнира курский «Авангард». Позже стало известно, что клуб не получил лицензию для участия в первенстве Футбольной национальной лиги в новом сезоне и прекращает своё существование из-за финансовых проблем. Впоследствии «Тосно» подал заявление о собственном банкротстве.
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