Кирьяков: готов работать в «Динамо», буква Д — особенная для меня

Бывший футболист московского «Динамо» Сергей Кирьяков выразил готовность занять пост главного тренера бело-голубых.



«Могу подтвердить, что представители, занимающиеся сейчас моими делами, работают в направлении «Динамо». Что касается моей готовности к этому, то я готов вернуться в свой родной клуб. Буква Д – особенная для меня, я играл там до Германии, из «Динамо» же получил приглашение в сборную СССР, так что в Бундеслигу переходил уже сложившимся игроком с уверенностью в себе. Всё это благодаря бело-голубым.



Сейчас надо приложить максимальные усилия, чтобы вывести команду из сложной ситуации, которая сейчас сложилась. Опыт у меня есть, уверенность в своих силах присутствует, план действий готов предоставить. Всё это подкрепляется результатом, которого мы в своё время добились в Туле с командой. Тогда все списывали меня и команду со счётов, предрекали вылет, но мы доказали обратное. Сейчас всё зависит от руководства «Динамо», насколько они предполагают рассмотреть мою кандидатуру. С моей стороны никаких препятствий к переговорам нет», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Кирьяков: Луческу в «Динамо»? Давайте не заниматься клоунадой