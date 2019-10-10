Кирьяков: готов работать в «Динамо», буква Д — особенная для меня

Бывший футболист московского «Динамо» Сергей Кирьяков выразил готовность занять пост главного тренера бело-голубых.
«Могу подтвердить, что представители, занимающиеся сейчас моими делами, работают в направлении «Динамо». Что касается моей готовности к этому, то я готов вернуться в свой родной клуб. Буква Д – особенная для меня, я играл там до Германии, из «Динамо» же получил приглашение в сборную СССР, так что в Бундеслигу переходил уже сложившимся игроком с уверенностью в себе. Всё это благодаря бело-голубым.
Сейчас надо приложить максимальные усилия, чтобы вывести команду из сложной ситуации, которая сейчас сложилась. Опыт у меня есть, уверенность в своих силах присутствует, план действий готов предоставить. Всё это подкрепляется результатом, которого мы в своё время добились в Туле с командой. Тогда все списывали меня и команду со счётов, предрекали вылет, но мы доказали обратное. Сейчас всё зависит от руководства «Динамо», насколько они предполагают рассмотреть мою кандидатуру. С моей стороны никаких препятствий к переговорам нет», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 10 октября 2019
-
17:22
-
17:07
-
16:58
-
16:48
-
16:46
-
16:41
-
16:31
-
16:26
-
16:21
-
16:20
-
16:06
-
15:47
-
15:42
-
15:36
-
15:30
-
15:02
-
14:57
-
14:39
-
14:34
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
13:47
-
13:38
-
13:23
-
13:18
-
13:14
-
12:54
-
12:41
-
12:33
-
12:26
-
12:23
-
12:14
-
11:59
-
11:58