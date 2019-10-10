Сборная России не сможет сегодня оформить выход в финальную часть Евро-2020
Сборная России не сможет оформить попадание в финальную часть чемпионата Европы 2020 года после сегодняшнего матча с Шотландией.
Об этом стало известно после завершения встречи национальных команд Кипра и Казахстана. Российская сборная могла гарантировать себе участие в Евро-2020 в случае победы над шотландцами и ничейного исхода встречи в Нур-Султане. Матч же между Казахстаном и Кипром завершился победой второй команды со счётом 2:1. Победный мяч гости забили за шесть минут до истечения основного времени встречи.
Таким образом, киприоты сократили отставание от России в турнирной таблице группы I отбора Евро-2020 до 5 очков. Очный матч между Кипром и Россией состоится 13 октября.
Сборная Казахстана на своём поле проиграла Кипру в матче отбора Евро-2020
- 10 октября 2019
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