Сборная России не сможет сегодня оформить выход в финальную часть Евро-2020

Сборная России не сможет оформить попадание в финальную часть чемпионата Европы 2020 года после сегодняшнего матча с Шотландией.

Об этом стало известно после завершения встречи национальных команд Кипра и Казахстана. Российская сборная могла гарантировать себе участие в Евро-2020 в случае победы над шотландцами и ничейного исхода встречи в Нур-Султане. Матч же между Казахстаном и Кипром завершился победой второй команды со счётом 2:1. Победный мяч гости забили за шесть минут до истечения основного времени встречи.

Таким образом, киприоты сократили отставание от России в турнирной таблице группы I отбора Евро-2020 до 5 очков. Очный матч между Кипром и Россией состоится 13 октября.