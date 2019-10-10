Сборная Казахстана на своём поле проиграла Кипру в матче отбора Евро-2020

В матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы—2020 национальная команда Казахстана принимала сборную Кипра. Встреча состоялась в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал защитник Казахстана Темирлан Ерланов, отправивший мяч в ворота соперника на 34-й минуте. В середине второго тайма счёт сравнял нападающий Кипра Пиерос Сотириу. На 84-й минуте защитник гостей Николас Иоанну забил победный гол.

Сборная Кипра, набрав 10 очков, занимает третье место в турнирной таблице группы I отборочного этапа Евро-2020, национальная команда Казахстана (7) — четвёртое.

В 8-м туре Казахстан на своём поле примет Бельгию, а Кипр дома сыграет с Россией. Оба матча состоятся 13 октября.