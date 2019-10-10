Сборная Казахстана на своём поле проиграла Кипру в матче отбора Евро-2020
В матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы—2020 национальная команда Казахстана принимала сборную Кипра. Встреча состоялась в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Автором первого гола стал защитник Казахстана Темирлан Ерланов, отправивший мяч в ворота соперника на 34-й минуте. В середине второго тайма счёт сравнял нападающий Кипра Пиерос Сотириу. На 84-й минуте защитник гостей Николас Иоанну забил победный гол.
Сборная Кипра, набрав 10 очков, занимает третье место в турнирной таблице группы I отборочного этапа Евро-2020, национальная команда Казахстана (7) — четвёртое.
В 8-м туре Казахстан на своём поле примет Бельгию, а Кипр дома сыграет с Россией. Оба матча состоятся 13 октября.
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа I. 7-й тур
10 октября 2019, четверг. 17:00 МСК
Казахстан
Окончен
1 : 2
Кипр
1:0 Ерланов – 34' 1:1 Сотириу – 73' 1:2 Иоанну – 84'
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Ситуация в нашей и других группах.
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