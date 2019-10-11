Румменигге: плакал, когда было объявлено об увольнении Анчелотти из «Баварии»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге признал, что руководство мюнхенцев поторопилось с увольнением Карло Анчелотти с поста главного тренера клуба. Выступая на спортивном фестивале в Тренто, Румменигге поделился мнением об итальянских тренерах, работавших в «Баварии».
«Джованни Трапаттони выиграл чемпионат и Кубок в Германии. Он очень приятный человек и настоящий посол Италии в Германии. Многие отмечали не только его успехи, но и характер.
Анчелотти — великолепный человек и тренер, но во втором сезоне результаты были не такими, на которые мы рассчитывали.
Карло — мой друг, очень спокойный человек, он таким остаётся и в сложные моменты. Наверное, нам стоило подождать и не увольнять его так рано.
Я плакал, когда было объявлено о его увольнении. Он доказал, что является великим человеком», — цитирует Румменигге Football Italia.
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