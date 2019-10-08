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Румменигге: двери «Баварии» всегда открыты для Швайнштайгера

Румменигге: двери «Баварии» всегда открыты для Швайнштайгера
Футбол / Германия 0

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге отметил, что в мюнхенском клубе всегда будут рады экс-полузащитнику команды Бастиану Швайнштайгеру. Напомним, Швайнштайгер, ныне выступающий в составе «Чикаго Файр», объявил о завершении профессиональной карьеры по окончании сезона.

«Великолепная карьера подходит к концу. Бастиан выиграл всё, что можно выиграть в мировом футболе. Он отличный парень. Двери „Баварии“ всегда открыты для него», — приводит слова Румменигге официальный сайт мюнхенского клуба.

Швайнштайгер выступал за основную команду «Баварии» с 2000 по 2015 год. Вместе с немецким клубом хавбек восемь раз становился чемпионом Германии, семь раз выигрывал Кубок страны и дважды становился обладателем Суперкубка Германии, а также выиграл Лигу чемпионов сезона-2012/13.

Швайнштайгер объявил о завершении карьеры
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