Румменигге: двери «Баварии» всегда открыты для Швайнштайгера

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге отметил, что в мюнхенском клубе всегда будут рады экс-полузащитнику команды Бастиану Швайнштайгеру. Напомним, Швайнштайгер, ныне выступающий в составе «Чикаго Файр», объявил о завершении профессиональной карьеры по окончании сезона.
«Великолепная карьера подходит к концу. Бастиан выиграл всё, что можно выиграть в мировом футболе. Он отличный парень. Двери „Баварии“ всегда открыты для него», — приводит слова Румменигге официальный сайт мюнхенского клуба.
Швайнштайгер выступал за основную команду «Баварии» с 2000 по 2015 год. Вместе с немецким клубом хавбек восемь раз становился чемпионом Германии, семь раз выигрывал Кубок страны и дважды становился обладателем Суперкубка Германии, а также выиграл Лигу чемпионов сезона-2012/13.
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