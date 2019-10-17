Тедеско познакомился со «сборниками» «Спартака»

Новоиспечённый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско познакомился с игроками красно-белых, которые вернулись в расположение клуба после вызовов в свои национальные сборные. Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.

«Сегодня первую тренировку под руководством немецкого специалиста провели вернувшиеся из молодёжной сборной России голкипер Александр Максименко, защитник Николай Рассказов, полузащитники Максим Глушенков и Наиль Умяров.

Кроме того к работе с командой присоединились хавбеки Джано Ананидзе и Алекс Крал, выступавшие за сборные Грузии и Чехии соответственно», — сказано в сообщении «Спартака».

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Спартака».

Напомним, первый матч под руководством Тедеско красно-белые проведут 19 октября с «Рубином». Встреча пройдёт в Москве на «Открытие Арене». Начало матча — в 16:30.