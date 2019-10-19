Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сын Это'О не сыграет на чемпионате мира U17 из-за указа президента Камеруна

Сын Это'О не сыграет на чемпионате мира U17 из-за указа президента Камеруна
Футбол / Прочие турниры 0

Этьен Это'О, сын легендарного камерунского нападающего Самуэля Это'О, не выступит в составе своей сборной на чемпионате мира U17, который пройдёт в Бразилии. Об этом сообщает BBC.

Футболист, выступающий за «Мальорку», был вызван в расположение юношеской сборной Камеруна и принял в её составе участие в товарищеском матче со сверстниками из Бразилии, которым забил гол. Однако он не был включён в заявку команды на чемпионат мира U17. Причиной этому послужил указ президента Камеруна Поля Бийя, подписанный ещё в 2014 году. Согласно документу, право выступать за юношеские сборные страны имеют только игроки, которые выступают на родине. Из-за этого указа сыграть на ЧМ U17 не смогут ещё четыре камерунских футболиста.

Главный тренер юношеской сборной Камеруна Тома Либии обращался в письме к президенту страны, чтобы разрешить ситуацию. Однако в итоге он был вынужден отказаться от услуг младшего Это'О.

Это'О: влюблён в Гвардиолу-тренера, но не в Гвардиолу-человека

Источник: BBC

Заглавное фото: Ahmed Awaad/Getty Images

Сообщить об ошибке
Теги
Самуэль Это'О •••
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019