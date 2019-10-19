Сын Это'О не сыграет на чемпионате мира U17 из-за указа президента Камеруна

Этьен Это'О, сын легендарного камерунского нападающего Самуэля Это'О, не выступит в составе своей сборной на чемпионате мира U17, который пройдёт в Бразилии. Об этом сообщает BBC.

Футболист, выступающий за «Мальорку», был вызван в расположение юношеской сборной Камеруна и принял в её составе участие в товарищеском матче со сверстниками из Бразилии, которым забил гол. Однако он не был включён в заявку команды на чемпионат мира U17. Причиной этому послужил указ президента Камеруна Поля Бийя, подписанный ещё в 2014 году. Согласно документу, право выступать за юношеские сборные страны имеют только игроки, которые выступают на родине. Из-за этого указа сыграть на ЧМ U17 не смогут ещё четыре камерунских футболиста.

Главный тренер юношеской сборной Камеруна Тома Либии обращался в письме к президенту страны, чтобы разрешить ситуацию. Однако в итоге он был вынужден отказаться от услуг младшего Это'О.