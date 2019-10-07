Это'О: влюблён в Гвардиолу-тренера, но не в Гвардиолу-человека

Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это'О вспомнил о взаимоотношениях с Хосепом Гвардиолой, который возглавлял каталонскую команду ранее.



«Мы должны учиться чему-то у каждого тренера, но в футболе есть мнения, и наступает момент, когда я должен поделиться своим. Я влюблён в Гвардиолу-тренера, но не в Гвардиолу-человека. Он тренер, который лучше всего доносил до меня информацию, именно он действительно научил меня играть в футбол. Это выделяет его, он лучше других, хоть иногда и проигрывает матчи», — приводит слова Это'О Marca.



Напомним, Это'О объявил о завершении профессиональной карьеры в сентябре 2019 года. Ранее он выступал за такие клубы, как «Реал», «Мальорка», «Барселона», «Интер», «Анжи», «Челси», «Эвертон», «Сампдория», «Антальяспор» и «Коньяспор».