«Алавес» одержал победу в домашнем матче Примеры с «Сельтой»

В матче 9-го тура испанской Примеры «Алавес» принимал «Сельту». Встреча состоялась на стадионе «Мендисорроса» в Витории и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Автором первого гола встречи стал защитник «Алавеса» Лисандро Магальян, который отправил мяч в ворота «Сельты» на 50-й минуте. В роли ассистента в этом эпизоде выступил нападающий хозяев Лукас Перес. На 82-й минуте Перес укрепил преимущество «Алавеса», забив второй гол.
«Алавес» набрал 11 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Сельта» (9) — на 18-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Барселона», набравшая 19 очков в 9 матчах. В следующем туре Примеры «Алавес» сыграет на выезде с «Вильярреалом», а «Сельта» примет «Реал Сосьедад».
- 20 октября 2019
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