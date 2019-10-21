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Кларксон: в чём смысл VAR? Это полная фигня

Кларксон: в чём смысл VAR? Это полная фигня
Футбол / Англия 0

Бывший ведущий популярной телепередачи Top Gear Джереми Кларксон поделился мнением о матче 9-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» (1:1). Кларксон, являющийся любителем футбола, выразил недоумение в связи с использованием VAR на этом матче. Главный судья засчитал гол «Манчестер Юнайтед», хотя в начале результативной атаки, по всей видимости, хозяева нарушили правила. После этого уже с помощью VAR был отменён гол «Ливерпуля».

«В чём вообще смысл VAR? Уж простите моё невежество. Я не являюсь болельщиком «Ливерпуля», но этот VAR — полная фигня», — написал Кларксон в «Твиттере».

После матча главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал арбитра за засчитанный гол «Манчестер Юнайтед».

Клопп: «МЮ» забил гол с нарушением. Это показывает, что с VAR есть проблемы
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