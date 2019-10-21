Кларксон: в чём смысл VAR? Это полная фигня
Бывший ведущий популярной телепередачи Top Gear Джереми Кларксон поделился мнением о матче 9-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» (1:1). Кларксон, являющийся любителем футбола, выразил недоумение в связи с использованием VAR на этом матче. Главный судья засчитал гол «Манчестер Юнайтед», хотя в начале результативной атаки, по всей видимости, хозяева нарушили правила. После этого уже с помощью VAR был отменён гол «Ливерпуля».
«В чём вообще смысл VAR? Уж простите моё невежество. Я не являюсь болельщиком «Ливерпуля», но этот VAR — полная фигня», — написал Кларксон в «Твиттере».
После матча главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал арбитра за засчитанный гол «Манчестер Юнайтед».
Клопп: «МЮ» забил гол с нарушением. Это показывает, что с VAR есть проблемы
- 21 октября 2019
-
11:28
-
11:20
-
11:11
-
11:05
-
10:54
-
10:41
-
10:29
-
10:20
-
10:09
-
09:58
-
09:50
-
09:02
-
09:00
-
08:48
-
08:22
-
08:07
-
06:44
-
05:57
-
05:30
-
05:23
-
05:17
-
04:19
-
03:24
-
02:44
-
02:31
-
02:14
-
01:38
-
01:08
-
00:55
-
00:34
-
00:20
-
00:03
- 20 октября 2019
-
23:57
-
23:50
-
23:41
Партнерский контент