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Шмаров: в Донецке и Киеве «Спартак» закидывали кирпичами

Шмаров: в Донецке и Киеве «Спартак» закидывали кирпичами
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров рассказал о противостоянии красно-белых с украинскими клубами в последние годы существования СССР.

«Может, что-то обидное болельщики и кричали, но разве расслышишь, когда на трибунах 60–70 тысяч? Гул такой стоял, что подсказ на поле не разобрать было. Кирпичами, бывало, закидывали: в Донецке — автобус, в Киеве — поезд. Только отъехали от перрона, поезд ещё ход набрать не успел, как начали метать камни. В Донецке стёкла в автобусе побили на выезде со стадиона. К счастью, без жертв.

Меня ещё из ЦСКА звали в Киев и Днепропетровск, но я сразу отказался. Был наслышан о знаменитых киевских «нагрузках», — рассказал Шмаров корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Денису Целых.

Полностью интервью с Валерием Шмаровым будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.

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