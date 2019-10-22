Шмаров: в Донецке и Киеве «Спартак» закидывали кирпичами

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров рассказал о противостоянии красно-белых с украинскими клубами в последние годы существования СССР.
«Может, что-то обидное болельщики и кричали, но разве расслышишь, когда на трибунах 60–70 тысяч? Гул такой стоял, что подсказ на поле не разобрать было. Кирпичами, бывало, закидывали: в Донецке — автобус, в Киеве — поезд. Только отъехали от перрона, поезд ещё ход набрать не успел, как начали метать камни. В Донецке стёкла в автобусе побили на выезде со стадиона. К счастью, без жертв.
Меня ещё из ЦСКА звали в Киев и Днепропетровск, но я сразу отказался. Был наслышан о знаменитых киевских «нагрузках», — рассказал Шмаров корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Денису Целых.
Полностью интервью с Валерием Шмаровым будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 23 октября 2019
-
00:00
- 22 октября 2019
-
23:57
-
23:56
-
23:52
-
23:52
-
23:40
-
23:37
-
23:33
-
23:31
-
23:22
-
23:00
-
22:56
-
22:56
-
22:31
-
22:23
-
22:19
-
22:03
-
22:03
-
21:53
-
21:49
-
21:48
-
21:48
-
21:43
-
21:34
-
21:34
-
21:21
-
21:19
-
20:55
-
20:54
-
20:51
-
20:46
-
20:26
-
20:16
-
20:11
-
19:53