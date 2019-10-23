Дуглас Сантос назвал сильные стороны «РБ Лейпциг»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг». В течение трёх лет Дуглас Сантос выступал в Бундеслиге за «Гамбург».
«Я, конечно, успел понять, что имя «РБ Лейпциг» не такое громкое, как «Бавария», «Боруссия» Дортмунд или даже «Гамбург». Но сейчас футбол очень изменился. Сегодня клуб — это не только имя, но и игроки. В «Лейпциге» они очень сильные. А тот факт, что они проделали путь от третьего дивизиона до Бундеслиги, а теперь третий год удерживают там высокие позиции, — это очень здорово и достойно уважения. Хорошая команда! Я лично только так о ней и думаю.
Вернер? Я был уверен, что уже на второй год выступления в Бундеслиге «Лейпциг» останется без Вернера — настолько он сразу был хорош. А сам Тимо переедет в Мюнхен или Дортмунд. Но он остался. И тем не менее продолжает показывать очень высокий уровень игры, вызывается в сборную Германию. Для «Лейпцига» всё это, безусловно, хорошо.
«Лейпциг» — команда, которая всегда думает об атаке. Очень любит владеть мячом, контролировать игру и делает на это большую ставку», — цитирует Сантоса «Матч ТВ».
- 23 октября 2019
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