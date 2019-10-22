Нагельсман: победа над «Зенитом» увеличит шансы «РБ Лейпциг» на выход в плей-офф

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с петербургским «Зенитом».

«Зенит» обладает чёткой структурой, особенно когда контролирует мяч. Им нравится играть широко и полагаться на подачи с флангов. Иногда они защищаются с очень высокой линией обороны.



Конечно, победа в завтрашнем матче значительно улучшит наши шансы на выход в плей-офф потому, что осталось всего четыре матча на групповом этапе. Если мы сыграем хорошо, то у нас будут хорошие шансы на победу», — приводятся слова Нагельсмана в официальном «твиттере» немецкого клуба.

Матч «РБ Лейпциг» — «Зенит» состоится завтра, 23 октября. Матч пройдёт на стадионе «Ред Булл-Арена». Начало встречи — в 19:55 мск.