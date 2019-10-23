«Интер» — «Боруссия» Д: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Интера» и дортмундской «Боруссии» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Интер»: Ханданович, Асамоа, Шкриньяр, Годин, де Фрей, Барелла, Брозович, Гальярдини, Кандрева, Лукаку, Мартинес.
Дортмундская «Боруссия»: Бюрки, Шульц, Аканджи, Хуммельс, Хакими, Дилэйни, Витсель, Брандт, Т. Азар, Вайгль, Санчо.
Обслужит встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервным рефери на эту встречу назначен Дэвид Кут.
«Боруссия» занимает первое место в турнирной таблице группы F, набрав 4 очка. Столько же очков у «Барселоны». «Славия» и «Интер» набрали по итогам двух туров лишь по одному очку.
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