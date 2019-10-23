Забитцер: гол в ворота «Зенита» — один из лучших в моей карьере
Полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» назвал свой гол в ворота петербургской команды одним из лучших в карьере.
«Это, без сомнения, один из лучших голов в моей карьере. Забить свой первый гол в Лиге чемпионов в такой момент, в такой игре — это невероятное и прекрасное чувство. Я так счастлив, что смог помочь команде моим голом. Но три очка значат больше, чем гол.
Лидерство в группе — отличный момент для нас. Особенно с учётом того, что мы были под небольшим давлением после поражения в последней игре в Лиге чемпионов. Вот почему мы хотели получить три очка и заслуженно сделали это», — приводит слова Забитцера официальный сайт УЕФА.
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