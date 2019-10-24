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Бубнов: «Зенит» должен был смелее идти вперёд в матче с «Лейпцигом»

Бубнов: «Зенит» должен был смелее идти вперёд в матче с «Лейпцигом»
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал поражение петербургского «Зенита» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (1:2).

«Лейпциг» — не самый сильный соперник, какой мог бы встретиться «Зениту» в Европе. С такими командами (и даже с грандами) нужно стараться брать мяч под контроль, так как без него всегда тяжелее играть. Все видели, что в конце петербуржцы подустали, результатом чего стали два выхода один на один. Нужно было смелее идти вперёд, но соблюдать баланс, вовремя отходя назад. К сожалению, в нашем чемпионате скорости гораздо ниже, поэтому российские клубы и сталкиваются с такими проблемами в еврокубках. Но для «Зенита» ничего не потеряно — нужно обыгрывать «Лейпциг» дома, и тогда шансы будут хорошими», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«РБ Лейпциг», набрав шесть очков, вышел на первое место в турнирной таблице группы G. «Зенит» (4) — на 3-м месте.

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