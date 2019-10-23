«Зенит» пропустил в Лейпциге сумасшедший гол! Из-за него и проиграл

«Зенит» прилетел в Лейпциг в статусе лидера группы, хотя перед началом Лиги чемпионов многие называли фаворитом квартета именно команду Юлиана Нагельсмана. Тем не менее ничья в Лионе и победа дома над «Бенфикой» заставили поверить, что чемпион России готов побороться за первое место. Оставалось выдержать самый трудный тест – два матча на стыке кругов с одним из лучших клубов Бундеслиги.

Что показала игра на «Ред Булл Арене»? «Зенит» выглядел достойно, но, в конце концов, исход матча решило то, что в РПЛ нет матчей с такой высокой интенсивностью. «РБ Лейпциг» перевернул игру, победил и забрал лидерство у «Зенита».

— Самый интересный предматчевый вопрос касался того, какую схему выберет на матч в Лейпциге Сергей Семак. Главный тренер «Зенита» отказался от игры в три центральных защитника, несмотря на то, что эта тактика принесла петербургской команде нужный результат в первой гостевой встрече Лиги чемпионов с «Лионом». Семак выставил тот же состав, что громил «Ростов», включая голкипера Михаила Кержакова.

— За несколько минут до начала матча на стадионе «Ред Булл Арена» врубили… гимн «Зенита»! Болельщики сине-бело-голубых (сообщалось о приезде в Лейпциг 1500 человек) с удовольствием подхватили: «Слушай, Ленинград, я тебе спою задушевную песню свою….». Правда, до слов «Гамбург» и «Рапид» – всех он победит» организаторы не дотянули. Выключили гимн раньше, видимо, чтобы не обижать соотечественников.

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— Кержаков-младший уже на первой минуте показал, что мандраж в Лиге чемпионов – это не про него. Михаил вытащил сложнейший мяч из-под перекладины после удара Конрада Лаймера. Когда голкипер сразу же показывает, что готов ко всему, это вселяет уверенность в полевых игроков при обороне.

— «РБ Лейпциг» стремился насыщать группой из нескольких игроков центральную зону перед штрафной «Зенита». Это было очень опасно, вдобавок рано сел на «горчичник» Вильмар Барриос. В РПЛ колумбийца никто не обыгрывает один в один, но Лига чемпионов – совсем другой уровень. Это доказал Эмиль Форсберг, и Барриосу оставалось только фолить. Тем не менее постепенно «Зенит» перестроился, стал выгонять соперника на фланги.

— Ярослав Ракицкий напомнил нам, как забивал свои потрясающие голы в прошлом сезоне. Какой же мяч положил центральный защитник «Зенита» с подбора! Ошибся его коллега по амплуа венгр Вилли Орбан, совершивший неаккуратный вынос.

— Первый тайм «Зенит» выиграл не без везения, но, как ни парадоксально, заслуженно. Сине-бело-голубые играли достаточно смело, отрезками удачно применяли высокий прессинг. Статистика ударов немного приукрасила преимущество немцев – 10:2 (в створ – 4:1). Тот факт, что некоторые моменты «быки» создавали из-за недоработки Себастьяна Дриусси и Сердара Азмуна при обороне, показывали зенитовцам: в Лиге чемпионов ни один игрок не имеет права терять концентрацию даже на секунду.

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— После перерыва мы увидели уже другой «Зенит». Петербургская команда села глубже в оборону с целью сохранить результат. Естественно, и немцы стали больше рисковать. С одной стороны, план был логичен, так как на всю игру с такой интенсивностью ни одну российскую команду не хватит, а, с другой, получилось то, что получилось. Расчет на то, что впереди сделают разницу Артём Дзюба и откровенно уставший Азмун не оправдался.

— В эпизоде с голом Конрада Лаймера опять-таки есть вопросы по игре Дриусси без мяча. Да и Ракицкий с Дугласом Сантосом не успели закрыть зону. Кроме того, нужно отдать должное Марселю Забитцеру, отдавшему блестящую передачу.

— Когда немцы забивали второй гол, зенитовцы вроде бы защищались правильно. Разобрали игроков «РБ Лейпциг», закрыли створ ворот. Однако, прижимаясь к воротам со столь сильным соперником, рискуешь, возможно, не меньше, чем при такой игре, какая удавалась «Зениту» отрезками до перерыва. Австриец Забитцер – большой мастер: открылся в нужной точке в штрафной и пробил до того, как на него по-настоящему переключился Дуглас Сантос.

— С выходом на поле Йордана Осорио чемпион России перешёл на игру в три защитника. Не в пять, ведь «Зенит» рисковал и раскрывался. «РБ Лейпциг» стал ловить сине-бело-голубых на контратаках, загубил несколько сумасшедших моментов. Но ведь и команда Семака имела как минимум пару шансов наказать уставшего от своего футбола представителя Бундеслиги! Если бы чуть-чуть повезло, «Зенит» увёз бы из Германии ничью.