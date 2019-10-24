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«Порту» сыграл вничью с «Рейнджерс», «Александрия» и «Сент-Этьен» поделили очки

«Порту» сыграл вничью с «Рейнджерс», «Александрия» и «Сент-Этьен» поделили очки
Футбол / Лига Европы 0

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Порту» принимал шотландский «Рейнджерс». Встреча состоялась в Порту на стадионе «Драгау» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал полузащитник «Порту» Луис Диас, отправив мяч в ворота соперника на 36-й минуте. Перед свистком на перерыв счёт сравнял нападающий «Рейнджерс» Альфредо Морелос. Защитник гостей Борна Баришич записал в актив одну результативную передачу.

Результаты других матчей 3-го тура Лиги Европы

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Фейеноорд» (Нидерланды) — 2:0

«Сент-Этьен» (Франция) — «Александрия» (Украина) — 1:1

«Гент» (Бельгия) — «Вольфсбург» (Германия) — 2:2.

Следить за положением команд в турнирной таблице Лиги Европы можно на «Чемпионате».

Лига Европы. Группа G. 3-й тур
24 октября 2019, четверг. 19:55 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
1 : 1
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
1:0 Диас – 36'   1:1 Морелос – 44'
Лига Европы. Группа G. 3-й тур
24 октября 2019, четверг. 19:55 МСК
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Окончен
2 : 0
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Ассале – 14' (пен)   2:0 Нсаме – 28' (пен)
Лига Европы. Группа I. 3-й тур
24 октября 2019, четверг. 19:55 МСК
Сент-Этьен
Сент-Этьен, Франция
Окончен
1 : 1
Александрия
Александрия, Украина
1:0 Габриэл – 8'   1:1 Габриэл – 14' (автогол)
Лига Европы. Группа I. 3-й тур
24 октября 2019, четверг. 19:55 МСК
Гент
Гент, Бельгия
Окончен
2 : 2
Вольфсбург
Вольфсбург, Германия
0:1 Вегорст – 3'   0:2 Виктор – 24'   1:2 Яремчук – 41'   2:2 Яремчук – 90+4'
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