«Порту» сыграл вничью с «Рейнджерс», «Александрия» и «Сент-Этьен» поделили очки

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Порту» принимал шотландский «Рейнджерс». Встреча состоялась в Порту на стадионе «Драгау» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал полузащитник «Порту» Луис Диас, отправив мяч в ворота соперника на 36-й минуте. Перед свистком на перерыв счёт сравнял нападающий «Рейнджерс» Альфредо Морелос. Защитник гостей Борна Баришич записал в актив одну результативную передачу.

Результаты других матчей 3-го тура Лиги Европы

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Фейеноорд» (Нидерланды) — 2:0

«Сент-Этьен» (Франция) — «Александрия» (Украина) — 1:1

«Гент» (Бельгия) — «Вольфсбург» (Германия) — 2:2.

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