Защитник ЦСКА Магнуссон: мы в хорошем настроении, стараемся не унывать

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал поражение в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» (0:1).

«У нас было много шансов, но мы не забыли. В этом проблема. Мы сыграли неплохо, только три момента было создано у наших ворот, но этот гол… Мы просто не смогли забить.

Мы в хорошем настроении, мы всё ещё хорошо идём в РПЛ. Стараемся не унывать. Просто важно победить. Для нас ещё ничего не окончено. Остаются три матча. Да, у нас сложная ситуация, но надо учиться на ошибках. Шансы остаются.

Болельщики всегда нас поддерживают. Мы очень им благодарны. Команда говорила с болельщиками после матча, всё было позитивно. Мы должны бороться, но они нас не оставят. Мы рады, что можем с ними близко коммуницировать. Они часть команды», — передаёт слова Магнуссона корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.