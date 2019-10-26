Месси: я бы хотел стать чемпионом мира, но ничего не поменял бы в своей карьере

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не променял бы ни один из завоёванных им трофеев на титул чемпиона мира со сборной Аргентины.

«Я бы хотел стать чемпионом мира. Но не думаю, что поменял бы что-то в своей карьере, чтобы стать им. То, чего я добился, дал мне Бог. Это то что есть.

Я не мог даже мечтать о том, чего добился. Это и так намного больше, чем я мог себе представить", — приводит слова Месси TyC Sports со ссылкой на Marca.

32-летний Месси является 10-кратным чемпионом Испании, 4-кратным победителем Лиги чемпионов и 5-кратным обладателем «Золотого мяча». Со сборной Аргентины он дошёл до финала чемпионата мира и трижды — до финала Кубка Америки. Форвард — олимпийский чемпион в составе сборной Аргентины.