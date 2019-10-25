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Наставник сборной Испании: Месси не нужно тренировать, он сам и есть футбол

Наставник сборной Испании: Месси не нужно тренировать, он сам и есть футбол
Футбол / Испания 0

Главный тренер сборной Испании Роберт Морено высоко оценил игру капитана и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Лео играет на другом уровне, чем кто-либо другой. Его не нужно тренировать, он сам и есть футбол. С Лео как в матрице, он видит все движения ног соперников и движения голкипера. После этого у него появляется возможность принять правильные решения», — цитирует Морено Goal.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Лионель Месси провёл 3 матча, в которых забил 1 гол. После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице группы F, набрав 7 очков. В следующем туре каталонский клуб 5 ноября на своём поле встретится со «Славией». Газета The Independent признала Месси лучшим игроком XXI века.

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