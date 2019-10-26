Ходорковский — о словах Сенникова: узнал, что был в Африке и даже убил льва

Предприниматель, общественный и политический деятель Михаил Ходорковский прокомментировал слова бывшего футболиста московского «Локомотива» и сборной России Дмитрия Сенникова, который сказал, что экс-глава «ЮКОСа» убил льва в Африке.
«Узнал, что был в Африке и даже убил льва. Занятно…» — написал Ходорковский на своей странице в «Твиттере».
Сенников начал карьеру профессионального футболиста в 1996 году в «Локомотиве» из Санкт-Петербурга. Затем защитник выступал за московский ЦСКА, ярославский «Шинник», казанский «Рубин» и столичный «Локомотив». В национальной команде России Дмитрий играл с 2002 по 2005 год.
За карьеру Сенников дважды стал чемпионом России (2002, 2004), трижды выиграл Кубок страны (2000, 2001, 2007) и дважды — Суперкубок (2003, 2005).
- 26 октября 2019
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