Дрогба рассказал, кому бы вручил «Золотой мяч»

Бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба, комментируя публикацию списка претендентов на «Золотой мяч», выделил игрока «Ливерпуля» Садио Мане. По мнению Дрогба, именно сенегалец заслуживает приз лучшему игроку мира в 2019 году.

«Мой фаворит — Садио Мане. За его выступление на Кубке Африки, в Лиге чемпионов и чемпионате Англии. То, что он творит в АПЛ, могут не многие. Вполне вероятно, что он превзойдёт Джорджа Веа.

Вообще, многие классные игроки представляли Африку, например Самуэль Это’О. Жаль, что о них всегда говорят как об африканцах, а не о представителях своих стран. Мы бы никогда не сказали, что Мбаппе представляет Европу, называем всегда страну. Жаль, что в случае с Африкой иная ситуация», — цитирует Дрогба Paris Match.