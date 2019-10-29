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Дрогба рассказал, кому бы вручил «Золотой мяч»

Дрогба рассказал, кому бы вручил «Золотой мяч»
Футбол / Англия 0

Бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба, комментируя публикацию списка претендентов на «Золотой мяч», выделил игрока «Ливерпуля» Садио Мане. По мнению Дрогба, именно сенегалец заслуживает приз лучшему игроку мира в 2019 году.

«Мой фаворит — Садио Мане. За его выступление на Кубке Африки, в Лиге чемпионов и чемпионате Англии. То, что он творит в АПЛ, могут не многие. Вполне вероятно, что он превзойдёт Джорджа Веа.

Вообще, многие классные игроки представляли Африку, например Самуэль Это’О. Жаль, что о них всегда говорят как об африканцах, а не о представителях своих стран. Мы бы никогда не сказали, что Мбаппе представляет Европу, называем всегда страну. Жаль, что в случае с Африкой иная ситуация», — цитирует Дрогба Paris Match.

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