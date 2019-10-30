Моуринью готов заменить Эмери на посту главного тренера «Арсенала»

Португальский тренер Жозу Моуринью заинтересован в работе наставника лондонского «Арсенала», сообщает ESPN.



По информации источника, нынешний главный тренер «канониров» Унаи Эмери подвергается серьёзному давлению после смешанного начала сезона, однако руководство «Арсенала» не имеет планов по увольнению специалиста. Однако отмечается, что Моуринью открыт для предложений со стороны лондонского клуба, если позиция главного тренера станет вакантной.



Напомним, ранее сообщалось, что Моуринью намерен вернуться в «Реал», который в настоящее время тренирует Зинедин Зидан. Жозе работал со «сливочными» с 2010 по 2013 год. В мадридском клубе он стал чемпионом испанской Примеры, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.

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