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Моуринью отказал «Боруссии» Д. Он хочет возглавить более амбициозный клуб

Моуринью отказал «Боруссии» Д. Он хочет возглавить более амбициозный клуб
Футбол / Германия 0

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отказался от работы в дортмундской «Боруссии», сообщает журналист El Chiringuito TV Диего Плаза.

Португальский специалист не заинтересован в должности наставника «Боруссии», поскольку хочет возглавить более амбициозный клуб.

Напомним, ранее сообщалось, что Моуринью намерен вернуться в «Реал», который в настоящее время тренирует Зинедин Зидан. Жозе работал со «сливочными» с 2010 по 2013 год. В мадридском клубе он стал чемпионом испанской Примеры, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Дортмундская «Боруссия» после восьми туров занимает четвёртое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Отставание от лидирующей мёнхенгладбахской «Боруссии» составляет всего одно очко. Сейчас команду из Дортмунда возглавляет Люсьен Фавр.

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