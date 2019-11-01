Футболистка сборной Ямайки скончалась при загадочных обстоятельствах

Полузащитник женской сборной Ямайки Тарания Кларк скончалась при загадочных обстоятельствах, сообщает BBC.

Согласно информации источника, девушка умерла, находясь в больнице. Смерть наступила примерно в 9 часов вечера после того, как у неё состоялся разговор по телефону. Отмечается, что Кларк была арестована полицией, однако причины её задержания не называются.

Кларк выступала за клуб «Уотерхаус». Она являлась игроком национальной сборной Ямайки.

«Федерация футбола Ямайки не может подобрать слова, выражая свою глубочайшую печаль по поводу кончины Тарании, которая в последний раз представляла страну на Карибском этапе олимпийского отборочного турнира в октябре», — сказано в заявлении Федерации футбола Ямайки по случаю смерти Кларк.