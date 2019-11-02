Бывший тренер «Баварии» Магат может возглавить «Удинезе»

Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии», «Вольфсбурга» и «Гамбурга» Феликс Магат входит в число претендентов на должность наставника «Удинезе», сообщает Calciomercato. Магат на этом посту может сменить Игора Тудора под руководством которого клуб неудачно стартовал в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что одним из кандидатов на пост нового главного тренера «Удинезе» является Массимо Каррера, ранее возглавлявший московский «Спартак». Другие претенденты — Франческо Гвидолин, Стефано Колантуоно и Паскуале Марино.

Боссы «Удинезе» рассматривают также кандидатуру экс-наставника «Милана» Дженнаро Гаттузо, но сделка считается маловероятной с экономической точки зрения из-за большого количества членов его тренерского штаба.

«Удинезе», набрав 10 очков в 10 матчах, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.