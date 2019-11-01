Итальянцы считают, что Массимо Каррера может возглавить «Удинезе». Какие шансы?

Массимо Каррера уже год свободен, но так и не нашёл себе новый клуб. Судя по его интервью, итальянца устроят не только команды Серии А, но и варианты в низших дивизионах – и всё равно предложений нет. Возможно, успешный опыт в России просто не котируют в Италии? В любом случае Массимо продолжает находиться в поисках.

Осенью уже был один более или менее реальный вариант: «Дженоа» после провала на старте сезона уволил тренера Андреаццоли, и Каррера был в списке преемников. Но в итоге клуб выбрал неопытного Тьяго Мотту и, кажется, не ошибся: в дебютном матче Мотты все три игрока, которых он выпустил на замену, забили по голу, и команда выиграла. Прошла пара недель, и ещё один клуб Серии А расстался с тренером. Это «Удинезе».

Почему «Удинезе» уволил тренера

Игор Тудор возглавил фриульцев в апреле. Тогда «Удинезе» опережал зону вылета всего на одно очко, но благодаря мощной концовке сезона занял итоговое 12-е место. Летом команда сохранила всех основных игроков: в первую очередь Родриго де Пауля, у которого в прошлом сезоне 17 результативных действий и Роланду Мандрагору, успевшего дебютировать в сборной Италии. Но старт нового сезона у «Удинезе» не получился.

Команда кошмарно играет в атаке. Пять голов в 10 турах Серии А – не следствие невезения. По частоте ударов по воротам «Удинезе» на 15-м месте, а по остроте созданных моментов – на предпоследнем. Фактор невезения если и есть, то очень небольшой. А тем временем фриульцы забивают даже меньше утонувшей «Сампдории». Меньше всех в чемпионате.



Слухи об отставке Тудора появились в СМИ пару недель назад, а последние туры только ухудшили его положение. Удинцы позорно проиграли «Аталанте» 1:7, а через три дня принимали «Рому» и на 30-й минуте при счёте 0:1 получили численное большинство: у гостей был удалён Федерико Фасио. Но «Удинезе» в большинстве пропустил ещё три гола и проиграл разгромом. После этого Тудор был уволен, и в СМИ стали перебирать его возможных преемников.

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Кто в конкурентах у Карреры

По версии авторитетного Sky Sport Italia, больше всего в клубе хотят видеть тренером Дженнаро Гаттузо. Проблема в деньгах: по этой причине Дженнаро так и не оказался в «Дженоа», где его тоже хотели видеть. Также для Рино важны условия для развития команды, в случае если он не увидит перспектив, то также может отказать, как отказал «Сампдории». Все остальные варианты (их перечисляет то же медиа Sky Sport Italia) проще и бюджетнее.



Среди прочих конкурентов Карреры: Стефано Колантуоно, Франческо Гвидолин и Паскуале Марино.



Колантуоно выглядит совсем отчаянным вариантом. Два последних чемпионата он провёл в Серии В. Сезон с «Бари» закончил во второй половине турнирной таблице, и с ним не стали продлевать контракт, а из «Салернитаны» был уволен зимой, когда команда шла в зоне вылета (в итоге спаслась).



Кандидатуру Марино тоже нельзя назвать гарантией результата, мягко говоря. Хороший сезон -2016/17 с «Фрозиноне» (почти вывел в элиту, занял третье место, проиграл в стыках) остаётся его последним относительным успехом. В «Брешии» Марино продержался три месяца, потом провёл сезон со «Специей» (шестое место в Серии В), а летом подписал контракт с «Палермо» — и расторг его через две недели, ещё до старта сезона. Потому что клуб был признан банкротом и переведён из второго дивизиона в четвёртый.

Остаётся Гвидолин, специалист с 35-летним стажем. Если он займёт должность тренера, то это будет уже третий раз, когда он возглавит «Удинезе». Прошлый раз он проработал с клубом четыре сезона и добрался до четвёртого места в чемпионата и квалификации в Лиге чемпионов. С ним одна проблема: в последнее время он отошёл от дел. В 2014-15 годах Франческо работал координатором в «Удинезе» и «Уотфорде» — ещё одном клубе, который принадлежит Джампаоло Поццо и его семье. После этого ненадолго возглавил «Суонси» (неудачно) и уже три года нигде не работает. Возраст (Гвидолину 64) вполне позволяет вернуться, вот только затянувшаяся пауза намекает, что он сам может не хотеть снова окунаться в тренерскую рутину. В любом случае Гвидолин выглядит наиболее качественным вариантом для «Удинезе»: знает владельца и даже работал в клубной структуре, уже приводил клуб к успеху.

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Если Поццо сумеет договориться с Гвидолином, шансы Карреры выглядят крайне небольшими. Но по сравнению с двумя другими конкурентами на должность Массимо выглядит весьма успешным тренером. В отличие от них, перескакивающих из клуба в клуб на сезон без решения задач, Каррера максимально нацелен на то, чтобы зарекомендовать себя в Италии.