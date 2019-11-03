Гол Агуэро между ног вратарю — в обзоре матча «МС» — «Саутгемптон»

«Манчестер Сити» дома выиграл у «Саутгемптона» со счётом 2:1 в матче 11-го тура английской Премьер-лиги.



Счёт на 13-й минуте открыл полузащитник гостей Джеймс Уорд-Праус. Он забил в результате ошибки вратаря соперника Эдерсона, который после дальнего удара не смог зафиксировать мяч и отбил его прямо перед собой. Во втором тайме на 70-й минуте нападающий хозяев Серхио Агуэро сравнял счёт. Он с близкого расстояния ударил между ног вратарю, замкнув передачу с фланга защитника Кайла Уолкера. Победу «Манчестер Сити» на 86-й минуте принёс Уолкер, точно пробивший в падении после флангового навеса и ошибки на выходе голкипера.

Видео доступно на «Чемпионате».



После этого матча «Манчестер Сити», набрав 25 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 2-е место, а «Саутгемптон» с 8 очками — 18-е.