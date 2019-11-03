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«Химки» обыграли «Текстильщик» и вышли на 2-е место в ФНЛ

«Химки» обыграли «Текстильщик» и вышли на 2-е место в ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 21-го тура Футбольной национальной лиги «Химки» обыграли «Текстильщик» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Химках на стадионе «Арена Химки». Обслуживал матч арбитр Сергей Чебан (Москва). Его ассистентами были Дмитрий Колосков (Уфа) и Артур Зайнагутдинов (Уфа).

Счёт был открыт в середине первого тайма. На 23-й минуте счёт открыл Александр Радченко, реализовав пенальти. На 53-й минуте химчане увеличили разрыв в счёте, отличился Илья Кухарчук. Через несколько минут «Химки» остались вдесятером из-за удаления Равиля Нетфуллина. Гости, однако, смогли лишь сократить счёт в конце матча благодаря голу Ильи Юрченко на 81-й минуте.

«Химки», набрав 46 очков, вышли на второе место в турнирной таблице ФНЛ. «Текстильщик» (14) — на 19-м месте.

ФНЛ - Первый дивизион. 21-й тур
03 ноября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 1
Текстильщик
Иваново
1:0 Радченко – 23' (автогол)   2:0 Кухарчук – 53'   2:1 Юрченко – 81'
Удаления: Нетфуллин – 57' / нет
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