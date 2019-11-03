«Химки» обыграли «Текстильщик» и вышли на 2-е место в ФНЛ
В матче 21-го тура Футбольной национальной лиги «Химки» обыграли «Текстильщик» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Химках на стадионе «Арена Химки». Обслуживал матч арбитр Сергей Чебан (Москва). Его ассистентами были Дмитрий Колосков (Уфа) и Артур Зайнагутдинов (Уфа).
Счёт был открыт в середине первого тайма. На 23-й минуте счёт открыл Александр Радченко, реализовав пенальти. На 53-й минуте химчане увеличили разрыв в счёте, отличился Илья Кухарчук. Через несколько минут «Химки» остались вдесятером из-за удаления Равиля Нетфуллина. Гости, однако, смогли лишь сократить счёт в конце матча благодаря голу Ильи Юрченко на 81-й минуте.
«Химки», набрав 46 очков, вышли на второе место в турнирной таблице ФНЛ. «Текстильщик» (14) — на 19-м месте.
- 3 ноября 2019
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