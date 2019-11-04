Тедеско: «Спартак» не заслужил победу в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение в матче 15-го тура РПЛ с «Арсеналом» (0:1).

«Мы не заслужили сегодня победу. В первом тайме недостаточно хорошо играли и с мячом, и без, а соперник владел им много. «Арсенал» сохранял его даже в очень сложных ситуациях. Гол пропустили очень просто. Нам есть над чем думать и что исправлять. Второй тайм был лучше, но соперник старался сбить наш игровой ритм. Как следствие — мы проиграли.

Жано очень хорошо тренировался, это важно. Он заслужил выход на поле, играл на позиции, где играл Крал. Но он не вышел, так как пробежал 25 км — это много, как и Умяров. Решили поберечь, а Жано технически оснащён очень хорошо, рассчитывали, что он поможет владеть мячом, что и произошло во втором тайме.

Что касается Джордана, он начал в центре, сыграл там порядка 70 минут. А во втором тайме мы изменили схему игры, вышел Понсе, при такой схеме между Понсе и Джорданом я выберу Понсе в центре – там ему будет комфортнее", — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.