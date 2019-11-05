Вратарь Баринов и возвращение Смолова. Яркие фото подготовки «Локо» к «Ювентусу»

5 ноября на подмосковной учебно-тренировочной базе в Баковке «Локомотив» провёл открытую тренировку, готовясь к матчу группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о состоянии подопечных в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом», который состоится в Москве завтра, 6 ноября.



«Есть много положительных моментов. Антон Миранчук уже тренируется в общей группе. Надеюсь, в ближайшее время Смолов тоже к нам вернётся. Сегодня определимся, будут они играть или нет. Мариу тоже выздоровел. Думаю, он сможет принять участие в матче».

Матч «Локомотив» — «Ювентус» состоится завтра, 6 ноября. После трёх туров столичный клуб занимает 3-е место в группе D группового этапа Лиги чемпионов, набрав 3 очка. Возглавляет группу «Ювентус» (7 очков).

Лучшие кадры с тренировки «Локомотива» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.