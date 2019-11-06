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Промес: мои мысли всегда со «Спартаком». Я знаю о команде всё!

Промес: мои мысли всегда со «Спартаком». Я знаю о команде всё!
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник московского «Спартака», а ныне футболист амстердамского «Аякса» Квинси Промес заявил, что самостоятельно пишет комментарии на русском языке в «Инстаграме» российского клуба. Сегодня голландец в комментариях к одной из записи признался в любви к столичному клубу: «Легендарный, люблю тебя», — написал игрок.

«Писал ли это я лично? Конечно. Я подписан на аккаунт и, когда увидел эту запись… Те воспоминания о нашем чемпионстве особенные для меня. Мои мысли всегда со «Спартаком» и я навсегда останусь частью этой большой семьи.

Слежу ли я за командой? Конечно, я знаю всё. Абсолютно всё», — заявил Промес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

Напомним, сегодня Промес отметился в воротах «Челси» забитым голом — его команда сыграла в результативную ничью на «Стэмфорд Бридж» — 4:4.

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