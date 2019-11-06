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Невеста Роналду приревновала игрока к португальской актрисе на церемонии MTV

Невеста Роналду приревновала игрока к португальской актрисе на церемонии MTV
Футбол / Испания 0

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес посетили церемонию вручения музыкальных наград MTV Europe Music Awards, которая состоялась 3 ноября в Севилье, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, на мероприятии Джорджина приревновала Роналду к актрисе Рите Перейре, с которой, по слухам, у футболиста ранее был роман. Сообщается, что Роналду и Перейра горячо поприветствовали друг друга при встрече и общались несколько минут, прежде чем португальский игрок представил Джорджину старой подруге. Именно это привело к ссоре между Роналду и Джорджиной.

Джорджина и Роналду начали встречаться в 2016 году. В ноябре 2017 года девушка родила девочку, которой пара дала имя Алана Мартина. Напомним, всего у Роналду четверо детей.

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