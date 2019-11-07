Губерниев: Тарасов — чудак на очень большую букву «М»
Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова, пошутившего, что считает допустимым применение силы по отношению к женщинам.
«За футболиста Тарасова даже не стыдно и не неловко. Просто он чудак на очень большую букву «М», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Напомним, Тарасов ранее заявил, что, по его мнению, существует «красная зона», в которую женщина не должна заходить. В этом случае женщина, если она не беременная, может «получить небольшого леща».
32-летний Тарасов в настоящий момент является свободным агентом. Летом 2019 года у него истёк срок контракта с московским «Локомотивом», в составе которого он выступал с 2010 года.
Канделаки осудила Тарасова за слова про женщин и «лещи»
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