Канделаки осудила Тарасова за слова про женщин и «лещи»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала высказывание бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова, пошутившего, что считает допустимым применение силы по отношению к женщинам.
«Дмитрий Тарасов, которого я искренне защищала в споре с бывшей командой по поводу оплаты операции, сказал в интервью нечто, повергшее меня в ступор. Оказывается, при общении с мужчиной существуют такие красные линии, за которые женщину можно ударить. И я не сомневаюсь в том, что это сознательная позиция Дмитрия, как и тысяч других мужчин. Она и приводит к валу насильственных преступлений. Ведь если женщине можно, по выражению футболиста, «дать леща» и, очевидно, не понести за это никакого наказания, то и всё остальное тоже можно.
При этом интервью посмотрят юные поклонники Дмитрия, и на выходе мы получим продолжение проблемы насилия вместо её искоренения. Честно: противно даже слышать такое. Нет, и я хочу, чтобы меня услышало как можно больше людей: никаких красных линий, позволяющих распускать руки. Не позволяйте никому себя трогать без вашего согласия, уходите от абьюзеров и насильников и осуждайте даже теоретические рассуждения на тему допустимости рукоприкладства. Иначе мы никогда не разорвём этот порочный круг», — написала Канделаки в своём телеграм-канале.
- 7 ноября 2019
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