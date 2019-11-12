Алькасер: надеюсь, однажды смогу вернуться в «Валенсию»
Нападающий дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер признался, что хотел бы однажды вернуться в «Валенсию», несмотря на недовольство фанатов после его решения перейти в «Барселону».
«Несмотря на то, что могут сказать люди, я прекрасно знаю, кто я, откуда я родом, благодаря чему оказался там, где я есть, потому что в конце концов именно „Валенсия“ дала мне такую возможность. Я всегда буду благодарен этому клубу. Я надеюсь, что однажды смогу вернуться в „Валенсию“ и наслаждаться футболом там», — приводит слова Алькасера Marca.
В нынешнем сезоне Алькасер принял участие в 8 матчах немецкой Бундеслиги и забил 5 голов. Контракт 26-летнего форварда с дортмундской командой рассчитан до июля 2023 года.
Алькасер: некоторые в «Барселоне» относились ко мне очень плохо
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