Алькасер: некоторые в «Барселоне» относились ко мне очень плохо

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер рассказал о времени, проведённом в «Барселоне». Напомним, форвард выступал в составе каталонской команды с 2016 по 2018 год.



«Уважаю многих коллег в „Барселоне“, так как многие относились ко мне очень хорошо, но некоторые — очень плохо. Да, мы ладили с болельщиками и футболистами, но некоторые относились ко мне плохо. Мне было важно видеть доверие со стороны окружающих, однако не все его выказывали», — приводит слова Алькасера Marca.

Напомним, дортмундская «Боруссия» и «Барселона» сыграют в первом туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20. Матч пройдёт в Дортмунде во вторник, 17 сентября. Также в группе F выступят «Интер» и «Славия».