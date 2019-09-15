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Алькасер: некоторые в «Барселоне» относились ко мне очень плохо

Алькасер: некоторые в «Барселоне» относились ко мне очень плохо
Футбол / Испания 0

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер рассказал о времени, проведённом в «Барселоне». Напомним, форвард выступал в составе каталонской команды с 2016 по 2018 год.

«Уважаю многих коллег в „Барселоне“, так как многие относились ко мне очень хорошо, но некоторые — очень плохо. Да, мы ладили с болельщиками и футболистами, но некоторые относились ко мне плохо. Мне было важно видеть доверие со стороны окружающих, однако не все его выказывали», — приводит слова Алькасера Marca.

Напомним, дортмундская «Боруссия» и «Барселона» сыграют в первом туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20. Матч пройдёт в Дортмунде во вторник, 17 сентября. Также в группе F выступят «Интер» и «Славия».

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