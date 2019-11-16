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Тите рассказал о конфликте с Месси в матче Бразилия — Аргентина

Тите рассказал о конфликте с Месси в матче Бразилия — Аргентина
Футбол / Южная Америка 0

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о конфликте с нападающим аргентинской команды Лионелем Месси, произошедшем во время товарищеского матча. Напомним, встреча, прошедшая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе «Кинг Сауд», завершилась победой сборной Аргентины со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Месси.

«Я пожаловался арбитру только потому, что Месси должен был получить карточку. Он сказал мне заткнуться, я ответил то же самое. Вот и всё. Не хочу больше это обсуждать. Он должен был получить предупреждение, поэтому я имел право жаловаться», — приводит слова Тите Metro.

В следующем товарищеском матче сборная Аргентины 18 ноября в Тель-Авиве сыграет с Уругваем, а национальная команда Бразилии на следующий день в Абу-Даби встретится с южнокорейскими футболистами.

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