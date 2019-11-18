Чистяков: отцу на работе не платили три месяца. Приехал Путин и всё разрулил

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков рассказал, чем бы занимался, если бы не стал футболистом.
«Отучился бы в школе. Поехал бы в Питер учиться и работал по какой-нибудь специальности. У меня многие друзья остались в Пикалево: работают либо на заводе, либо в «Газпроме» также. Несколько ребят, с кем вместе играли, уже стали тренерами и с детишками занимаются.
10 лет назад в Пикалево были забастовки, но я уже тогда в Питер переехал. Отлично помню то время, потому что папа рассказывал о работе на заводе. Сам он в забастовках не участвовал. В памяти осталось, что людям на заводе не платили месяца три зарплату, а потом приехал Владимир Владимирович Путин и решил вопрос. Разрулил всё: завод снова начал работать, всю зарплату выплатили», — цитирует Чистякова Sport24.
- 18 ноября 2019
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