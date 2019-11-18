Р. Билялетдинов — о матче со Словенией в 2009 году: я был не согласен с заменами

Известный отечественный футболист и тренер Ринат Билялетдинов поделился впечатлениями о матче сборной России с национальной командой Словении 14 ноября 2009 года в рамках стыкового матча за выход на чемпионата мира.

«После первого матча с сыном не общался, не отвлекал его. Перебросились парой слов и всё. У Динияра был момент при 2:0, когда он бил головой в девятку, чуть-чуть не залетело. Случись 3:0, было бы шикарно. При этом при счёте 2:0 в нашу пользу я, как практикующий тренер, был не согласен с заменами, которые были сделаны. Было понятно желание сделать счёт 3:0, но здесь всё сработало не в ту сторону. Одной из замен мы просто разрушили наш центр. Имена я называть не буду (Видимо, Билялетдинов имеет в виду замену Семака на Быстрова на 61-й минуте — прим. «Чемпионата»). Гол в первом матче пришёл именно из зоны подбора, из центра» — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.