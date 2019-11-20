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Моуринью: что могу пообещать «Тоттенхэму»? Страсть к работе и моему клубу

Моуринью: что могу пообещать «Тоттенхэму»? Страсть к работе и моему клубу
Футбол / Англия 0

Новый главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от назначения в лондонский клуб.

«С нетерпением жду испытания. Что могу обещать? Страсть, настоящую страсть. Страсть к работе, но также страсть к моему клубу. Именно так я и поступал всю карьеру. И хочу, конечно же, сделать все, чтобы принести радость всем, кто любит этот клуб.

Это большая привилегия, когда тренер приходит в клуб и испытывает радость от состава команды. Это не происходит часто. Честно говоря, когда тренер приходит в клуб, он чаще всего думает: „Мне нравятся некоторые игроки, но этого мало“. И сразу же думаешь, что нужно сделать, что изменить, чтобы совместить свои идеи с имеющимися игроками. Но сейчас совсем другой случай. Говорю так не потому, что стал главным тренером «Тоттенхэма», это слова, которые я говорил и повторял в течение последних трёх, четырёх, пяти лет, даже будучи соперником. Я всегда говорил о потенциале клуба, о качестве футболистов, о великолепной работе руководства по удержанию хороших игроков, которых хотело бы видеть большинство крупных команд Европы», — приводит слова Моуринью пресс-служба «Тоттенхэма».

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