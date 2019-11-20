Моуринью: доволен составом «Тоттенхэма»
Новоиспечённый главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью заявил, что доволен имеющимся составом лондонской команды.
«Играть с „Тоттенхэм Хотспур“ на „Уайт Харт Лейн“ всегда было сложно. Это один из тех стадионов, куда я приезжал со страстью, но и с уважением. Я доволен имеющимся составом. Думаю, в мире нет ни одного тренера, кому бы не нравилось работать с молодыми игроками и помогать им прогрессировать.
Когда говорят, что у клуба красивый стадион, это слишком скромно. Стоит признать, что это лучший в мире стадион. Такова реальность. Тренировочный комплекс не имеет равных. Его, пожалуй, можно сравнить лишь с некоторыми тренировочными комплексами команд американского футбола", — приводит слова Моуринью Mirror.
Моуринью хочет видеть Бэйла в «Тоттенхэме»
- 20 ноября 2019
-
20:46
-
20:36
-
20:21
-
20:20
-
20:04
-
19:56
-
19:54
-
19:44
-
19:25
-
19:21
-
19:10
-
18:55
-
18:52
-
18:44
-
18:26
-
18:24
-
18:15
-
17:58
-
17:53
-
17:37
-
17:36
-
17:18
-
17:10
-
17:07
-
16:59
-
16:59
-
16:46
-
16:41
-
16:13
-
16:13
-
16:01
-
15:58
-
15:49
-
15:39
-
15:23
Партнерский контент