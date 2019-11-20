Моуринью: доволен составом «Тоттенхэма»

Новоиспечённый главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью заявил, что доволен имеющимся составом лондонской команды.

«Играть с „Тоттенхэм Хотспур“ на „Уайт Харт Лейн“ всегда было сложно. Это один из тех стадионов, куда я приезжал со страстью, но и с уважением. Я доволен имеющимся составом. Думаю, в мире нет ни одного тренера, кому бы не нравилось работать с молодыми игроками и помогать им прогрессировать.

Когда говорят, что у клуба красивый стадион, это слишком скромно. Стоит признать, что это лучший в мире стадион. Такова реальность. Тренировочный комплекс не имеет равных. Его, пожалуй, можно сравнить лишь с некоторыми тренировочными комплексами команд американского футбола", — приводит слова Моуринью Mirror.