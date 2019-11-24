Ахметов: ЦСКА намерен взять реванш у «Крыльев Советов» после глупого поражения

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов».
«Помню, что первый матч сложился для нас неудачно. Считаю, наряду с матчем с «Ростовом» это пока наша худшая игра в сезоне. В Самаре играющая команда, старается показывать хороший футбол. Мы хотим завоевать три очка дома и взять реванш после того глупого поражения», — приводит слова Ахметова пресс-служба ЦСКА.
Напомним, в матче 1-го тура чемпионата России «Крылья Советов» в Самаре обыграли московский ЦСКА со счётом 2:0. Дублем в этой встрече отметился нападающий хозяев Александр Соболев.
Матч ЦСКА — «Крылья Советов» состоится сегодня, 24 ноября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 19:00. «Чемпионат» проведёт прямую платную видеотрансляцию встречи.
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