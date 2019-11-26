Гендиректор «Анжи» Агарагимов объяснил ситуацию с арестом клубного автобуса

Гендиректор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов дал комментарий по поводу ареста клубного автобуса из-за долгов команды.
«Мы бы хотели ещё раз прояснить ситуацию с арестом нашего автотранспорта. Данный арест был наложен как обеспечительная мера ещё в конце 2018 года. Эта мера подразумевает запрет на продажу имущества, но не на его дальнейшее использование. Мы контролируем ситуацию, транспорт находится в пользовании ФК «Анжи». Команда как пользовалась автобусом, так и будет пользоваться им дальше. Мы благополучно доиграли осеннюю часть сезона и вышли в отпуск. В январе «Анжи» соберётся вновь и начнёт подготовку к весенним играм. Динамика выплаты долгов положительная, наши задолженности уменьшаются.
На сегодняшний день клуб продолжает работать над решением вопроса по выплате долгов, в том числе по налогам. Мы никогда не скрывали и не отрицали наличия у нас задолженностей, и сейчас мы по-прежнему намерены постепенно выплатить всё в полной мере.
К сожалению, недобросовестные журналисты, которые подняли старую информацию об аресте транспорта и подали её как новую с громкими заголовками, только нагнетают обстановку и не способствуют нашей работе. Мы хотели бы всех немного успокоить: никуда имущество клуба не пропало, и никто его у нас не забирал. Команда будет и дальше ездить на выездные матчи ПФЛ на автобусе, а руководство клуба — работать над решением финансовых проблем.
Как я уже говорил ранее, у нас перед нынешним составом долгов нет вовсе: ребята получили всё до копейки. Текущей задолженности нет. Долги остались перед некоторыми бывшими игроками, причём эти долги продолжают выплачиваться и уменьшаться. На прошлой неделе мы выплатили деньги сотрудникам клуба и игрокам прошлого состава. В первую очередь мы нацеливаемся закрыть остатки долгов по зарплате», — сказал Агарагимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 26 ноября 2019
-
16:37
-
16:21
-
15:54
-
15:54
-
15:46
-
15:35
-
15:06
-
15:02
-
14:40
-
14:06
-
14:05
-
13:53
-
13:51
-
13:38
-
13:09
-
13:08
-
12:49
-
12:27
-
12:20Слуцкий интересен «Рубину» и «Динамо» Эксклюзив
-
11:59
-
11:48
-
11:43
-
11:23
-
11:15
-
10:49
-
10:45
-
10:30
-
10:25
-
10:21
-
09:53
-
09:53
-
09:34
-
09:28
-
09:18
-
08:42