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«Интер» одержал гостевую победу над «Славией» в Лиге чемпионов

«Интер» одержал гостевую победу над «Славией» в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов пражская «Славия» проиграла миланскому «Интеру» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Праге на стадионе «Синот Тип». Обслуживала матч польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком. Ему ассистировали Павел Сокольницки и Томаш Листкевич.

Счёт был открыт на 19-й минуте. Автором забитого мяча стал Лаутаро Мартинес, которому ассистировал Ромелу Лукаку. На 37-й минуте чешский клуб восстановил равновесие, отличился Томаш Соучек, реализовав пенальти. На 81-й минуте «Интер» вышел вперёд благодаря голу Лукаку с передачи Валентина Лацаро. В концовке закрепил победу гостей Мартинес с паса Лукаку.

«Интер», набрав семь очков, вышел на 2-е место в турнирной таблице группы F. «Славия» (2) — на 4-м месте.

Лига чемпионов. Группа F. 5-й тур
27 ноября 2019, среда. 23:00 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
1 : 3
Интер М
Милан, Италия
0:1 Мартинес – 19'   1:1 Соучек – 37' (пен)   1:2 Лукаку – 81'   1:3 Мартинес – 88'
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