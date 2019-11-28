«Интер» одержал гостевую победу над «Славией» в Лиге чемпионов

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов пражская «Славия» проиграла миланскому «Интеру» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Праге на стадионе «Синот Тип». Обслуживала матч польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком. Ему ассистировали Павел Сокольницки и Томаш Листкевич.

Счёт был открыт на 19-й минуте. Автором забитого мяча стал Лаутаро Мартинес, которому ассистировал Ромелу Лукаку. На 37-й минуте чешский клуб восстановил равновесие, отличился Томаш Соучек, реализовав пенальти. На 81-й минуте «Интер» вышел вперёд благодаря голу Лукаку с передачи Валентина Лацаро. В концовке закрепил победу гостей Мартинес с паса Лукаку.

«Интер», набрав семь очков, вышел на 2-е место в турнирной таблице группы F. «Славия» (2) — на 4-м месте.