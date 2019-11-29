Газинский: надеюсь, «Краснодар» продолжит победную поступь и в Испании

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал победу своей команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы со швейцарским «Базелем» (1:0).

«Очень сложная игра, поэтому очень рад, что мы смогли добыть победу. «Базель» — очень хорошая, цепкая команда, противостоять которой было непросто. Конечно, 1:0 — это не полноценный реванш за 0:5, однако обе эти победы приносят в копилку одинаковое количество очков. В любом случае лучше один раз проиграть 0:5, чем пять раз по 0:1.

Что касается моего самочувствия, то всё хорошо. От травмы я полностью восстановился и чувствую, что готов играть полный матч. Надеюсь, теперь мы продолжим победную поступь и в Испании», — приводит слова Газинского пресс-служба УЕФА.

В заключительном, 6-м туре группового этапа «Краснодар» на выезде сыграет с «Хетафе», а «Базель» дома примет «Трабзонспор». Оба матча состоятся 12 декабря.

Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».