Сулейманов: мы хотим играть в ЛЕ в феврале и, уверен, «Краснодару» это под силу

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов дал комментарий после домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Базелем» (1:0).

«Считаю, мы должны были побеждать крупнее — 2:0 или 3:0. Мы ничего не позволили создать «Базелю». Несмотря на раннюю замену, скажу честно, силы у меня ещё были. Хотя тренерский штаб сказал, что я слишком много играю в последнее время и надо меня чуть-чуть поберечь. Впереди у нас решающий матч с «Хетафе», в котором нужно выложиться по максимуму. Мы хотим играть в Лиге Европы в феврале и, уверен, нам это под силу», — приводит слова Сулейманова пресс-служба УЕФА.

В заключительном, 6-м туре группового этапа «Краснодар» на выезде сыграет с «Хетафе», а «Базель» дома примет «Трабзонспор». Оба матча состоятся 12 декабря.

Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».