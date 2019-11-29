Киоун: Эмери потерял доверие игроков «Арсенала», он не способен их мотивировать

Бывший игрок «Арсенала» Мартин Киоун поделился мнением о матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Айнтрахтом» (1:2).

«Мы только что стали свидетелями абсолютного провала во втором тайме. Выбор состава, мотивация команды, замены, эффективность — всё это отсутствовало сегодня. Это было ужасное выступление «Арсенала».

Способен ли он мотивировать эту команду? Мне кажется, он потерял доверие игроков. Желание, скорее всего, улетучилось в никуда. Отсутствие ударов во втором тайме говорит о том, что Эмери не в состоянии делать тактические изменения, чтобы достаточно хорошо прочитать игру», — приводит слова Киоуна ВВС со ссылкой на BT Sport.

Следующий матч «Арсенал» проведёт в чемпионате Англии с «Норвичем» в гостях. Лондонский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков в 13 турах

Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/20.